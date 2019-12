Weihnachten früher und heute

Der Awo-Treff unternimmt am Mittwoch, 11. Dezember, gemeinsam mit der Berufsfachschule für Altenpflege und Altenpflegehilfe und Senioren eine weihnachtliche Reise in die Vergangenheit. Alle Teilnehmer werden gebeten, einen Gegenstand mitzubringen, den sie mit Weihnachten verbinden. Beginn ist um 9 Uhr in der Berufsfachschule für Altenpflege statt. Eine Anmeldung im Awo-Treff unter Telefon 09561/705380 ist erforderlich. red