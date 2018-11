Kabarett und Comedy auf hohem Niveau verspricht das Haßfurter Kulturamt: Stephan Bauer kommt am Dienstag, 11. Dezember, um 20 Uhr in die Rathaushalle Haßfurt. Sein Programm lautet: "Weihnachten fällt aus! Josef gesteht alles!" Alle Jahre wieder kommt das Christuskind... und macht nichts als Ärger. Streitende Familien, brennende Tannenbäume und gestresste Menschen, die in der Vorweihnachtszeit durch Innenstädte hetzen, auf der verzweifelten Suche nach Geschenken. Wenn alle fix und fertig sind vom Einkaufsmarathon, fällt an Heiligabend die Familie ein... Stephan Bauer beleuchtet die apokalyptischen Seiten von Weihnachten. Karten gibt es im Kulturamt, Ruf 09521/688228. Foto: Andreas Schill