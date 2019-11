Weihnacht in Zehntkapelle

"In fünf Episoden erzählt auch dieses Jahr wieder der Heimatverein Burgebrach die Weihnachtsgeschichte in der Zehntkapelle nach", berichtet der Vorsitzende des Heimat- und Verschönerungsvereins Burgebrach, Markus M. Mehlhorn. Die einzelnen Episoden werden durch Holzfiguren dargestellt, die in der Zehntkapelle an der Grasmannsdorfer Straße (Nähe der Schule) zu sehen sein werden. Die Darstellung beginnt mit "Maria Verkündigung" (29. November bis 12. Dezember), gefolgt von der "Herbergssuche" (13. bis 21. Dezember). Daran schließt sich der Höhepunkt der Weihnachtsgeschichte, die "Heilige Nacht" (22. Dezember bis 3. Januar) und die "Anbetung durch die Heiligen Drei Könige" (4. bis 13. Januar) an. Den Abschluss bildet vom 14. bis 20. Januar die "Flucht nach Ägypten". Um Vandalismus und Diebstahl vorzubeugen, wird der Zugang in die Kapelle durch ein Eisengitter verhindert. Tagsüber sind aber die Holztüren der Kapelle von Ausschussmitglied Norbert Drescher bis Sonnenuntergang geöffnet. red