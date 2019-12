Weihnacht im Museum

Die Weihnachtsausstellung im Historischen Museum in der Alten Hofhaltung trägt den Titel " Gloria in excelsis Deo - 100 Jahre Verein Bamberger Krippenfreunde e.V.". Dazu wird auch ein Begleitprogramm angeboten. Am Sonntag, 8. Dezember, 15 Uhr, stehen Lesung (mit Eva Ute Jacob) und Basteln zur Winterzeit für Jung und Alt auf dem Programm (Teilnahme: 3 Euro zusätzlich zum Eintrittspreis). Am Mittwoch, 11. Dezember, beginnt um 12.30 Uhr der 25-minütige "Kunstsnack in der Mittagspause" (Treffpunkt: Museumskasse, Anmeldung: nicht erforderlich, Preis: regulärer Eintritt oder Dombergticket). red