Weiherer kommt endlich

Dank ihm und seinem millionenfach geklickten Internet-Video kennt mittlerweile ganz Deutschland die Postleitzahl von Brunsbüttel. Doch Weiherer ist weit mehr als der "25541-Kasperl": ein Querkopf mit dem hinterhältigen Kichern des Boandlkramers, intelligenten Texten, mitreißender Musik und grandios bissigem Humor, heißt es in einer Pressemitteilung der Konzertagentur Friedrich, Rödental. Weiherer tritt mit seiner "Solo Tour 2019" am Freitag, 22. Februar, ab 20.30 Uhr im "Schwarzen Bären" auf. Es ist der Nachholtermin für den ursprünglich geplanten 19. Oktober 2018.

Der "niederbayerische Brutalpoet" kommt also mit seiner mehrfach preisgekrönten Mischung aus Liedermacherei und Kabarett auch nach Coburg. Er geizt dabei nicht mit scharfzüngiger Kritik und deftigen Sprüchen, kompromisslos, respektlos, meist politisch unkorrekt, oft gnadenlos komisch, aber immer beherzt.

Der mutige Musiker mit einem Herz für Irrsinn und Wahnwitz hat eine riesengroße Klappe und jede Menge zu sagen. Weiherers Auftritte sind mehr grob geschnitztes Handwerk als fein geschliffene Kunst, und seine saukomischen Alltagsgeschichten sind längst Kult. Der ungezügelte Redeschwall wird nur unterbrochen von ein paar Liedern, die einen bis ins Mark durchdringen. Vorgetragen mit einer dringlich näselnden Stimme in breitestem Dialekt, frei von Selbstgerechtigkeit, aber voller Herzblut. Tiefsinnig und absurd zugleich, kantig und verquer, immer ehrlich und direkt, jedoch nie verbittert.

Tickets für den ursprünglichen Termin am 19. Oktober 2018 sind auch für diesen Termin gültig. Karten sind in den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Es gibt sie auch in der Tageblatt-Geschäftsstelle, Hindenburgstraße 3a, in Coburg, auf www.tickets.inFranken.de oder über die kostenlose Tickethotline 0800/9009100. red