Weiher ohne Wasser darf aufgefüllt werden

Dem Bauausschuss lag ein Antrag auf die Verfüllung eines Weihers in Nackendorf vor. "Generell befürworte ich das nicht. Die Leute sollen lieber neue Weiher anlegen, als welche auffüllen", sagte Bürgermeister Brehm in der Sitzung. Jedoch liege hier eine Besonderheit vor: Der Weiher im Innenbereich des Ortes hat schon seit Jahren kaum noch Wasser. Das Wasserwirtschaftsamt verwehrt dem Eigentümer jedoch, die Birkach als Zulauf anzuzapfen, so dass der Weiher nicht mehr bewirtschaftbar ist. "In dem Fall ist das in Ordnung." Dem stimmten die Ausschussmitglieder zu. Langfristig könne der Bereich zur Nachverdichtung vielleicht sogar in den Bebauungsplan aufgenommen werden. lkb