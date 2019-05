Weiher lädt zur Kirchweih ein

Bereits zum 56. Mal wird an diesem Wochenende (24. bis 27. Mai) in Weiher bei Viereth Kirchweih gefeiert. Auch heuer wird an den Baubeginn des Gotteshauses im Jahr 1962 erinnert. Zuvor musste die alte 1870 erbaute Kirche abgerissen werden. Der Kirchenbau wurde nur durch Eigenleistungen und Spenden der Weiherer finanziert. Umso mehr ist die Kerwa ein Fest, das man jährlich gerne feiert. Der Festgottesdienst findet am Sonntag um 10 Uhr statt. Für das leibliche Wohl ist im Brauerei-Gasthof Kundmüller gesorgt. Beginn ist am heutigen Freitag ab 11 Uhr. Von Samstag bis Montag wird ein Mittagstisch angeboten und am Sonntag findet bei schönem Wetter ab 10 Uhr ein Frühschoppen mit der Blaskapelle "Maafischer Viereth" statt. Ab dem Nachmittag ist Stimmungsmusik im Biergarten mit den Sendelbachtaler Musikanten angesagt. Am Samstagnachmittag wird der Kerwasbaum durch die Freiwillige Feuerwehr Weiher aufgestellt, die bereits am Freitag ab 20 Uhr mit Barbetrieb in der Ortsmitte feiert. red