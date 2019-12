Großenseebach vor 16 Stunden

Abschied

Weihbischof überrascht den scheidenden Mesner

Nach 22 Jahren als Mesner der Kirche St. Michael in Großenseebach wurde der 85-jährige Hans Warter in einem feierlichen Gottesdienst von Erwin Schmitt als Vertreter der Kirchenverwaltung Hannberg in d...