Weihbischof spricht in Höchstadt

Am morgigen Donnerstag wird der Bamberger Weihbischof Herwig Gössl, ehemals Pfarrer in Hannberg, Großenseebach und Weisendorf, in der Stadtpfarrkirche einen geistlichen Vortrag, eine sogenannte Katechese halten. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr und findet im Rahmen der thematischen Wochen in Folge der Lourdesgrotteneinweihung statt. Daher lautet das Thema des Vortrags "Die Botschaft von Lourdes für heute". Um 19.30 Uhr entzündet der Weihbischof eine Kerze an der neuen Grottenanlage. red