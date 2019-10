Weihbischof referiert über Indien

"Indien und seine Nachbarn" heißt eine Kooperationsveranstaltung der Katholischen Erwachsenenbildung in der Stadt Bamberg mit der KHG, dem Referat Weltkirche, der VHS Stadt Bamberg und der VHS Landkreis Bamberg. Der an Pakistan und China angrenzende Norden Indiens ist gekennzeichnet durch unterschiedliche Gebietsansprüche der drei Länder. Der seit 1947 schwelende Streit um das Gebiet des indischen Fürstenstaats Jammu und Kaschmir ist der bekannteste, auch militärisch ausgetragene Konflikt. Die Region Nordostindien, zwischen Bangladesch, China und Myanmar liegend, ist ebenfalls geprägt durch soziale und religiöse Vielfalt, die zu Unruhen und separatistischen Bewegungen führt. Wie kann das Leben von Hindus, Muslimen und Christen in Würde im Norden Indiens gelingen? Der Vortrag mit Weihbischof Theodore Mascarenhas findet am morgigen Mittwoch ab 19 Uhr in der Katholischen Hochschulgemeinde, Friedrichstraße 2, statt. red