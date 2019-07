Weihbischof Herwig Gössl gibt Weisendorfer Firmlingen Tipps für ihren Lebensweg

Weihbischof Herwig Gössl spendete am vergangenen Samstag zwölf Jugendlichen aus der Pfarrei St. Josef Weisendorf das Sakrament der Firmung. Wie die Pfarrei mitteilt, führten die Firmlinge zu Beginn des Gottesdienstes in das Thema ein. Hierbei bezogen sie sich auf das Bild eines Skaters, der umhüllt von Sonnenschein einen Berg hinabrollt. Er sieht den Weg, der ihn um eine Kurve führt, nicht. So sei es auch oft mit unserem Lebensweg. Vieles sei ungewiss. Wir wissen nicht, wohin er uns führen wird.

Das Motto "Your turn" könne uns sagen: "Es liegt an uns, an jedem Einzelnen, das Leben in die Hand zu nehmen und den Weg in die Zukunft zu gehen. Es kann aber auch bedeuten: Wir gehen nicht allein. Gottes guter Geist geht mit uns und will uns auf diesem Weg stärken."

Der Weihbischof verglich in seiner sehr anschaulichen Predigt das Leben mit einem Weg. "Auf diesem Weg haben wir verschiedene kleine und größere Ziele, die wir erreichen möchten. Manchmal verfehlen wir ein Ziel, und manchmal ist es auch schwer, ein Ziel zu erreichen." Es brauche Anstrengung wie bei einer Wanderung, bei der man ein Ziel vor Augen hat, das aber oft erst durch Kurven oder gar Umwege zu erreichen ist. Damit wir unseren Weg mit allen Höhen und Tiefen gehen und auch unsere Ziele dabei erreichen können, wolle uns der Heilige Geist begleiten und für unser Leben stärken. Er führe uns letztendlich zu Jesus, der das große Ziel unseres Lebens sein wolle.

Mit Öl gesalbt

Nach dem Bekenntnis des Glaubens und dem Gebet über die Firmlinge um die Gaben des Geistes spendete Weihbischof Gössl den Firmlingen das Sakrament des Geistes, indem er sie mit dem Öl auf die Stirn salbte und ihnen den Frieden wünschte. Zum Schluss des Gottesdienstes bedankten sich die Firmlinge bei Weihbischof Gössl für die schöne Feier und auch bei der Band, die den Gottesdienst musikalisch mitgestaltet hat. Anschließend hatten alle bei einem Stehempfang vor der Kirche Gelegenheit die Feier ausklingen zu lassen. red