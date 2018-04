Weidhausen will Meister HG Kunstadt erste Saisonniederlage beibringen

In der Männer-Bezirksoberliga ist die Saison lediglich bereits für die SG Bad Rodach/Großwalbur zu Ende, die mit nur einem Sieg das Tabellenende ziert. Alle anderen Mannschaften haben noch ein oder zwei Spiele zu absolvieren, der HC 03 Bamberg sogar noch drei Partien.

Nachdem die Meisterschaft, wie mehrfach berichtet, mit Titelträger HG Kunstadt bereits entschieden ist, bleiben nur noch die Fragen offen, ob es Kunstadt gelingt, ohne einen Punktverlust durch die Spielzeit zu kommen und ob HaSpo Bayreuth II noch von der HSG Rödental/Neustadt vom zweiten Platz verdrängt werden kann. Die Rödentaler haben einen Minuspunkt mehr auf ihrem Konto als die Bayreuther und sind damit auf Schützenhilfe angewiesen. Dies ist an diesem Spieltag durchaus möglich, denn mit dem Gastspiel beim Tabellenvierten HC 03 Bamberg hat die HaSpo-Reserve am Samstag eine schwere Aufgabe vor der Brust.

Trotz alledem muss die HSG Rödental/Neustadt in erster Linie auf sich selbst schauen und die letzten beiden Partien gewinnen. Im Heimspiel in der Franz-Goebel-Halle am Sonntag um 16 Uhr ist die Mannschaft von Trainer Niels Greiner gegen Marktleuthen/Niederlamitz deutlich favorisiert. Im Hinspiel gab es bereits einen deutlichen 27:17-Auswärtssieg der HSG.

Ein Lokalderby steigt am Sonntag (16.30) in der Michelauer Mainfeldhalle, wenn der gastgebende TV Weidhausen auf die HG Kunstadt trifft. Auf den ersten Blick geht es für beide Teams nur noch um die Ehre. Die HG Kunstadt geht als klarer Favorit in dieses Spiel, aber gerade darin steckt die Herausforderung für die Gastgeber, die nichts zu verlieren haben. Es wäre für die Steinberger-Truppe ein enormer Prestigegewinn, wenn sie es als erstes Team in der laufenden Saison schaffen würden, dem kommenden Landesligisten eine Niederlage beizubringen.

Der TV Weidhausen ist gewarnt, denn die HG Kunstadt verpasste der SG Rodach/Großwalbur in der Vorwoche eine schallende 45:18-Klatsche. Doch das Hinspiel-Duell der Ortsnachbarn war knapp, der TVW kam mit 25:28 an den ungeschlagenen Ligaprimus heran. Vor heimischer Kulisse hoffen die Gastgeber, dass ihnen die Revanche gelingt.

Interessante Randnotiz: In dieser Partie wird sich entscheiden, welcher Spieler sich über den Titel des besten Torschützen der Liga freuen darf. Derzeit liegt Johannes Bauer vom TV Weidhausen mit 137 Toren in 17 Spielen (durchschnittlich 8,06 Treffer) auf Platz 1, gefolgt von Hajck Karapetjan von der HG Kunstadt mit 133 Treffern in 15 Spielen (8,87 Treffer im Durchschnitt). So sind auch die Verteidiger beider Mannschaften zusätzlich gefordert, die beim Duell der Torjäger sicher ein Wörtchen mitzureden haben.



HG im Nachbarduell gefordert

Gewinnt der TV Ebern (10:26 Punkte) sein Heimspiel gegen die HG Hut/Ahorn (9:27) am Samstag um 18 Uhr, hat die Mannschaft von Trainer Matthias Batzner den achten Platz sicher. Wenn sich die Ahorner für die 22:25-Heimniederlage revanchieren wollen, dann müssen sie diesmal Konstanz über 60 Minuten an den Tag legen.

Trotz des Heimvorteils geht die SG 12 Bamberg/Hallstadt als Außenseiter in die Partie gegen den Tabellensechsten TV Gefrees. ebi/kag