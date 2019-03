Weidenschnitt am Weiherdamm

Der Obst- und Gartenbauverein pflegt unter Leitung von Kerstin Schmidt die Weiden entlang des Weiherdamms in Redwitz. Wer sich an Landschaftspflege und Weidenschnitt beteiligen möchte, ist willkommen. Treffpunkt ist am heutigen Samstag um 13 Uhr am Sportheim. red