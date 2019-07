Die Umweltstation bietet am Samstag, 20. Juli , einen Flechtkurs für Erwachsene an. Unter Anleitung von Gitti Klitzner werden Körbchen aus Weide mit einem bunten Holzboden angefertigt. Treffpunkt ist um 14 Uhr im Stadtmuseum. Anmeldungen nimmt die Umweltstation unter Telefon 09575/921455 entgegen oder E-Mail an umweltstation@landkreis-lichtenfels.de. red