Weichen stellen für den Winter

Die Vorbereitungsspiele



In der Vorbereitung werden die Weichen für die anstehende Spielzeit gestellt. Die Haßfurter Hawks testen ausschließlich gegen Mannschaften aus dem bayerischen Eishockeyoberhaus beziehungsweise der Regionalliga Ost. Sieben Partien stehen für den Landesligisten bislang auf dem Programm: Jeweils zweimal gegen Bad Kissingen, Schweinfurt, Schönheide sowie gegen den EV Pegnitz. Es kann aber sein, dass noch Spiele hinzukommen. "Das hängt vom Start der Hauptrunde ab, was sich jedoch erst bei der Termintagung des BEV entscheidet", sagt ESC-Vorstandsmitglied Andreas Kurz.Die Derbys gegen die beiden Bayernligaaufsteiger Kissinger Wölfe und Schweinfurter Mighty Dogs zeigen jedes Mal aufs Neue, was den schnellsten Mannschaftssport der Welt ausmacht. Schnelligkeit, Technik, Leidenschaft und Emotionen sind in diesen Prestigeduellen eine nahezu sichere Voraussetzung - auch oder gerade in Testspielen. In der vergangenen Saison trafen die Hawks vier Mal auf die Wölfe und entschieden dabei zwei Duelle für sich. Gegen den ewigen Rivalen aus Schweinfurt feierten sie dagegen nur einen Sieg. In der Vorbereitung würde man diese Statistik natürlich nur zu gerne korrigieren.Die Ice Dogs aus Pegnitz, inzwischen etablierter Bayernligist, waren bereits vergangenes Jahr im Stadion am Großen Anger zu Gast. Sie setzten sich in diesem Test mit 4:1 durch und spielten später eine Saison mit Höhen und Tiefen. Zum Start in die Bayernliga gab es vier Niederlagen, so dass die Vereinsführung die Reißlinie zog und sich von Trainer Stan Mikulenka trennte. Es übernahm Josef Hefner, der die Pegnitzer wieder in die Erfolgsspur brachte.Die Schönheider Wölfe aus dem Erzgebirge komplettieren als Vizemeister der Regionalliga Ost das Testprogramm der Hawks. Nach zwei Jahren (2015 bis 2017) in der Oberliga Süd musste der EHV Schönheide Insolvenz anmelden. In der Saison 17/18 gingen sie unter neuem Namen in der Regionalliga Ost an den Start. In der Hauptrunde sicherte sich das Team Platz 2, setzte sich im Halbfinale gegen FASS Berlin durch, um später knapp im Finale gegen Tornado Niesky den Kürzeren zu ziehen. Die Verantwortlichen der Haßfurt Hawks zeigten sich mit dem Testprogramm sehr zufrieden. "Attraktive Gegner und tolle Spiele haben unsere Fans verdient. Natürlich hoffen wir, dass wir aus allen Partien wichtige Erkenntnisse ziehen können", sagt Martin Reichert.Freitag, 7. September, 19.30 Uhr:ESC Haßfurt - EC Bad KissingenFreitag, 14. September, 19.30 Uhr:ESC Haßfurt - EV PegnitzSonntag, 16. September, 18.30 Uhr:ESC Haßfurt - ERV SchweinfurtFreitag, 21. September, 20 Uhr:EC Bad Kissingen - ESC HaßfurtSonntag, 23. September, 18.30 Uhr:ESC Haßfurt - Schönheider WölfeFreitag, 28. September, 20 Uhr:ERV Schweinfurt - ESC HaßfurtSonntag, 30. September, 18 Uhr:Schönheider Wölfe - ESC Haßfurt