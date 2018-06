Weichen stellen für den Neustart

red



Für Frauen, die sich für einen Wiedereinstieg in den Beruf interessieren, wird eine Informationsbörse angeboten. Sie findet heuer einmalig am heutigen Donnerstag, 28. Juni, in der CoJe, Rosenauer Straße 45, in Coburg (gegenüber dem Hallenbad) von 8 bis 12.30 Uhr statt.Zusätzlich gibt es die Möglichkeit eines Fotoshootings für ein professionelles Bewerbungsfotos zum Selbstkostenpreis. Der Marktplatz bietet laut Pressemitteilung die Chance, sich über aktuelle Angebote für die Weiterbildung zu informieren. Kinderbetreuung steht ebenfalls kostenlos vor Ort zur Verfügung. Anmeldung vorab im Awo-Mehrgenerationenhaus unter Telefon 09561/94415. Der Eintritt ist frei. Veranstalter sind die Agentur für Arbeit Bamberg-Coburg, Stadt Coburg, Jobcenter Coburg Stadt und Land, das Awo-Mehrgenerationenhaus Coburg sowie der Landkreis Coburg.Weitere Informationen gibt es unter Telefon 09561/93139 von Nicole Krank, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit Bamberg-Coburg.