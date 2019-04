Weichen für die Barrierefreiheit gestellt

"Dass ich den Menschen helfen konnte, war für mich das Wichtigste. Ich habe es gerne gemacht", sagt Manfred Robisch und blättert mit nachdenklichem Blick in seinen Unterlagen. Seit 2004 ist der Unterwallenstadter Beauftragter des Landkreises Lichtenfels für Menschen mit Behinderung. Aus gesundheitlichen Gründen gibt der 72-Jährige nun sein Ehrenamt zum 30. April 2019 ab.

Leicht fällt ihm das nicht: "Es hat mir gefallen, die Leute bei ihren Anliegen zu unterstützen", ergänzt er. Nachfolgen wird ihm Rudolf Ruckdeschel, der seine erste Sprechstunde am Mittwoch, 8. Mai, von 9 bis 12 Uhr im Landratsamt, Raum E 57 (Altbau) hält. "Der Landkreis Lichtenfels hat Manfred Robisch viel zu verdanken", betont Landrat Christian Meißner.

7919 Menschen mit schwerer Behinderung leben nach der neuesten Statistik des Zentrums Bayern Familie und Soziales (ZBFS) im Landkreis Lichtenfels. Die Zahl ist innerhalb eines Jahres um 152 gestiegen. Rechnet man die Menschen mit einer Behinderung unter 50 Grad hinzu, so kommt man auf insgesamt 12 565. Laut der Erhebung sind 5215 der Menschen mit schwerer Behinderung über 60 Jahre alt. Tendenz steigend.

Wohnen und Pflege

"Es werden in Zukunft immer mehr Menschen, die um Hilfe nachsuchen", prognostiziert Manfred Robisch. "Aufgrund des demographischen Wandels und dem hohen Anteil älterer Menschen bei den Schwerbehinderten wird die Quote weiterhin ansteigen. Dies stellt insbesondere in den Bereichen Wohnen und Pflege für den Landkreis Lichtenfels zukünftig neue Herausforderungen." 15 Jahre war er als Behindertenbeauftragter mit den verschiedensten Aufgabenstellungen betraut: "Die Stelle war damals neu geschaffen worden und ich habe sie dann sukzessive aufgebaut", erzählt Manfred Robisch, der diese nach 30 Jahren Tätigkeit im Ausländeramt der Landkreisverwaltung mit seinem Eintritt in den Ruhestand übernahm. Er führte eine wöchentliche Sprechstunde ein und war im Außendienst. Aber oft kamen die Menschen auch zu ihm nach Hause, wenn sie dringend Rat suchten. Er zeigte Probleme auf, die Menschen mit Behinderungen im Landkreis haben, er entwarf Broschüren und Wegweiser für Menschen mit Behinderung in verständlicher Sprache, die Betroffenen eine Hilfe sind. Er half bei der Antragstellung für Schwerbehinderten- oder Parkausweise, auf Förderung von behindertengerechtem Wohnungsumbau oder bei Widersprüchen, gab Stellungnahmen bei der Gestaltung und beim Bau öffentlicher Gebäude sowie bei Straßenbaumaßnahmen, etablierte das Signet "Bayern barrierefrei" im Landkreis, setzte sich für die Barrierefreiheit in Schulen, Rathäusern, Ämtern, Kirchen und der Bahnhöfe in Bad Staffelstein und Burgkunstadt ein und vieles, vieles mehr.

"Menschen mit Behinderung haben tagtäglich mit Problemen zu kämpfen", stellt Manfred Robisch fest - ihnen zu helfen, sei ihm ein Herzensanliegen. "Es ist mir wichtig, die Benachteiligungen zu beseitigen und zu verhindern und ihnen eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft und eine selbstbestimmte Lebensführung zu ermöglichen. Deswegen habe ich mich stets auch als Bindeglied zwischen den Menschen mit Behinderung und den kommunalen Entscheidungsträgern oder Behörden gesehen." red