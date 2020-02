Weiberfasching in Kunreuth

Passend zum Jahrzehnt "Die goldenen Zwanziger" startet der TSV Kunreuth am Donnerstag, 20. Februar, um 20 Uhr mit dem traditionellen Weiberfasching. Zu den Klängen von DJ Micha kann im Sportheim Kunreuth bis in die Morgenstunden getanzt werden.

Auch für unterhaltsame Showeinlagen ist wieder gesorgt. Neben verschiedenen Männerballetten aus dem Umkreis sorgen die Kunreuther dafür, dass keine Langeweile aufkommt. Wem es beim Tanzen zu heiß wird, der kann sich wieder an der Bar abkühlen. Für das leibliche Wohl sorgt der neue Vereinswirt des TSV Kunreuth mit seinem Team, der die Gäste mit italienischen Spezialitäten verwöhnt. Karten im Vorverkauf gibt es beim Lebensmittelmarkt Drinndörfer in Kunreuth. Auch an der Abendkasse sind Eintrittskarten erhältlich. red