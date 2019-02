Weiberfasching im SV-Sportheim

Der Sportverein Weilersbach hat sich wieder viel Mühe gemacht und ein großes Unterhaltungsprogramm zum Weiberfasching zusammengestellt, der am Donnerstag, 28. Februar, im SV- Sportheim gefeiert wird. Los geht es ist um 19.15 Uhr, Einlass ist bereits ab 18 Uhr. Zu Gast ist Aidan Reese. Der Vorverkauf findet statt in der Sparkasse Forchheim, in der Volksbank Weilersbach und telefonisch bie Dominic Amon unter 0151/23465264. red