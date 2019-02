Wehr mit einem besonderen Status

Die Feuerwehr Heinersreuth hat einen besonderen Status im Landkreis Kulmbach, denn dem Feuerwehrverein steht mit Kathrin Zimmermann eine junge Frau vor - und im vergangenen Jahr trat Linda Müller die Nachfolge von Peter Hübner als Kommandantin an.

Es waren also gleich zwei Frauen an der Spitze der Truppe, die bei der Hauptversammlung zwei verdiente Wehrmänner auszeichneten. So wurde Reinhard Heisinger zum Ehrenvorsitzenden des Feuerwehrvereins und der langjährige Kommandant Peter Hübner zum Ehrenkommandanten ernannt.

Vorsitzende Kathrin Zimmermann, die in ihrem Rückblick auf zahlreiche Aktivitäten des Feuerwehrvereins hinwies, stellte fest, dass Reinhard Heisinger den Verein mit Augenmaß und Engagement über 21 Jahre sehr erfolgreich geführt hat.

Für den neuen Ehrenvorsitzenden war sein Wirken selbstverständlich: "Eigentlich habe ich nur meine Pflicht getan."

Aus dem gleichen Holz ist auch der langjährige Kommandant Peter Hübner "geschnitzt", der die kleine Heinersreuther Feuerwehr mit Freude über 15 Jahre geleitet hat.

Beide Wehrmänner erhielten aus der Hand der Vorsitzenden eine Ehrenurkunde und ein Präsent.

Kommandantin Linda Müller sprach die Übungen an und bat die Aktiven um Mithilfe beim 6. autofreien Sonntag des Landkreises Kulmbach im Weißmaintal am 5. Mai von 10 bis 17 Uhr. Hier ist die Feuerwehr Heinersreuth am Dorfschulmuseum Ködnitz eingeteilt.

Den Kassenbericht erstattete Martin Wirth. Dabei wurde deutlich, dass die Sonnwendfeier und das Scheunenfest recht erfolgreich verliefen.

Bürgermeister Stefan Heckel-Michel freute sich, dass es gelungen ist, den Generationswechsel in der Heinersreuther Wehr einzuleiten. Die Wehr sei zwar selten bei überörtlichen Notfällen gefordert, doch der Bürgermeister hält die kleinen Wehren allein schon wegen ihrer Ortskenntnis weiterhin für sehr wichtig.

1 Werner Reißaus