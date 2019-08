Die Feuerwehr Freienfels lädt am Donnerstag, 22. August, zur Krenfleischkerwa am Saal Hornung ein. Ab 11.30 Uhr gibt es herzhafte Spezialitäten und pfannenfrische Krapfen. Franziska begleitet ab 18 Uhr das Aufstellen des Kerwabaams musikalisch. Krönender Abschluss dieses Abends wird ein Feuerwerk sein. Am Freitag, 23. August, werden Grillspezialitäten und Pizza angeboten. Weitergefeiert werden kann am Samstag auf dem Sportgelände. red