Wehr ist wieder gut gerüstet

Das neue Löschfahrzeug kostet 435 000 Euro; es wurde mit einem Zuschuss des Freistaats Bayern in Höhe von mit 137 000 Euro und einem Kreiszuschuss von 30 000 Euro gefördert. Das erläuterte Bürgermeister Siegfried Decker (NG) vor zahlreichen Nachbarwehren, die mit Ehrengästen zur Fahrzeugübergabe des neuen HLF 20 in das Feuerwehrgerätehaus gekommen waren.

Die Beschaffung war notwendig, wie der Bürgermeister erklärte, denn das bisherige Tanklöschfahrzeug LF 16 stand bereits 28 Jahre im Dienst. Pfarrer Stefan Schleicher stellte das neue Fahrzeug unter den Segen Gottes. Kommandant Harald Fischer verwies auf eine dreijährige Planung des HLF 20, die mit der Beschlussfassung durch den Gemeinderat im Oktober 2016 begann. Noch im gleichen Monat fand ein erster Kontakt mit Heinrich Hallhuber von der Firma Lentner in Hohenlinden statt. Danach wurde mit der Feuerwehr Himmelkron eine Partnerwehr ausfindig gemacht, mit der die Beschaffung gemeinsam und kostengünstig durchgeführt wurde.

Im Oktober 2018 erhielten die Firmen Lentner, Scania aus Oberschleißheim und Ludwig aus Bindlach den Zuschlag. Im Februar 2020 konnte das HLF 20 in Lenting abgeholt werden.

Das Fahrzeug verfügt über 2000 Liter Wasser, 120 Liter Schaum, einen Rettungssatz, eine Rettungsplattform mit Schienenfahrwerk sowie unter anderem auch ein Sprungpolster, eine Chiemseepumpe und einen Wasserwerfer.

Das Löschfahrzeug sei, wie Bürgermeister Decker erwähnte, "ohne einen Wechsel auf die Zukunft bezahlt worden".

Die vier Ortswehren bilden in der Gemeinde Neuenmarkt eine bewährte Struktur und sie haben auch genügend Nachwuchs. Landrat Klaus Peter Söllner (FW) gratulierte zur Beschaffung des neuen Löschfahrzeugs: "Noch nie hat der Landkreis für Schutz und Sicherheit so viel Geld ausgegeben." Er verwies aber auch darauf, wie extrem und vielfältig die Einsätze jetzt seien. Damit gelange auch das Ehrenamt in der Feuerwehr zunehmend an seine Grenzen.

Vorsitzender Dieter Eschenbacher dankte dafür, dass das bisherige Löschfahrzeug im Bestand der Feuerwehr Neuenmarkt bleibt. Kreisbrandrat Stefan Härtlein machte deutlich, dass die Technik des Fahrzeuges eine hohe Herausforderung an die Aktiven stelle. Rei