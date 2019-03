Wehr ist gut aufgestellt für die Zukunft

In der Jahreshauptversammlung des Feuerwehrvereins Burgwindheim berichtete Vorsitzender Hans Klug über die auf 112 gewachsene Zahl der Vereinsmitglieder. Außerdem machte er wieder deutlich, dass der Verein die Feuerwehr in erheblicher Weise finanziell unterstützt.

Letztes Jahr war das zum Beispiel beim Lagerumbau oder bei den Materialien für die First Responder und für die EDV der Fall. Außerdem fielen unter anderem Kosten für die Versicherung der Mitglieder an und für Vereinsjubiläen. Eine Einnahmequelle ist nach wie vor der WC-Wagen, der 18 Tage im letzten Jahr verliehen war und an dem wieder Reparaturen durchgeführt werden müssen.

Die Bevölkerung spendete insgesamt 2575 Euro, teilweise geschah das anonym, teilweise kann man die Namen der Homepage der Feuerwehr entnehmen.

Stolz ist Hans Klug auch auf die Kindergruppe Löschzwerge, die momentan aus elf Kindern besteht und sich immer über Zuwachs ab sechs Jahren freut.

Hans Klug ehrte für 25 Jahre Vereinszugehörigkeit Oliver Dorn und Markus Habersack, für 40 Jahre Ottmar Gimmer und Wolfgang Scholl, für 50 Jahre Josef Herbstsommer und Xaver Nistler und für 60 Jahre Ehrenmitglied Josef Dorn.

Im Amt bestätigt wurden Vorsitzender Hans Klug, Kassier Manfred Dorn, Schriftführerin Katharina Pellmaier-Finster sowie die beiden Kassenprüfer Dominik Gimmer und Markus Habersack. Nur das Amt des Zweiten Vorsitzenden übernahm Anna-Lena Ott neu.

Unwetterkonzept

Kommandant Simon Klug berichtete über die 71 Mann starke Einsatzabteilung. Thema war unter anderem eine explizite Einsatzplanung für Gefahrgutunfälle, da die B 22 als Umleitungsstrecke der A 3 hier erhöhtes Gefahrenpotenzial hat. Den Schwerpunkt legte Simon Klug auf die Rückschau aufs Sturmtief "Fabienne" und die daraus gezogenen Schlüsse. Sie sind im neuen Unwetterkonzept festgeschrieben, das die Feuerwehr Burgwindheim mit der Marktgemeinde erarbeitet hat.

Konkret geht es zum Beispiel um den Schutz des Feuerwehrhauses im Katastrophenfall, damit es Anlaufpunkt für die Bevölkerung sein kann. Außerdem sind im Konzept spezielle Verhaltensregeln für die Bevölkerung im Katastrophenfall zusammengefasst (Homepage der Feuerwehr Burgwindheim).

Die hohe Zahl von 131 Einsätzen im vergangenen Jahr von First Respondern und Feuerwehr ist auch "Fabienne" geschuldet. Simon Klug ging weiter auf das Löschfahrzeug LF 8/6 ein, das 28 Jahre alt ist. Eine Ersatzbeschaffung ist fällig.

Rainer Hofmann legte in der Atemschutzgruppe ebenfalls den Schwerpunkt der Ausbildung auf Gefahrguteinsätze. Es wurden mehrere leichte Chemieschutzanzüge angeschafft, ferner eine Fluchthaube, mit der das Retten von Personen aus Brandgebäuden mit Atemluft erfolgen kann.

Zweiter Kommandant Klaus Ott erläuterte etliche Anschaffungen, wie zwei Türöffnungsgeräte und Waldbrandausrüstung. Außerdem wurde der Schulungsraum renoviert. 2019 gehen die Renovierungsarbeiten im Feuerwehrhaus weiter.

Hans Klug teilte mit, dass eine zweite Sirene fürs Feuerwehrhaus angeschafft wurde. Jugendwart Elmar Klug sprach über die Ausbildung der beachtlichen Anzahl von 17 Jugendlichen. Benedikt Scholl, Nina Jäger und Nico Engefehr wurden als Feuerwehranwärter in der aktiven Wehr begrüßt. Außerdem werden Hans Klug zum Oberlöschmeister und Klaus Ott zum Hauptlöschmeister befördert.

Auszeichnungen

Für zehn Jahre aktiven Dienst geehrt wurden Dominik Gimmer und Markus Bräunig; für 20 Jahre Katharina Pellmaier-Finster, Holger Dietz, Dominik Keller, Rainer Firsching, Thomas Lehnert und Matthias Pellmaier; für 30 Jahre Harald Dorn, Josef Bachinger und Michael Loch; für 40 Jahre Rudolf Zuber, Wolfgang Scholl, Ottmar Gimmer und Bernhard Kessel. Uwe Walther wurde für seine Tätigkeit als Gerätewart gewürdigt.

Bürgermeister Thaler zeigte sich überzeugt, dass die Burgwindheimer Wehr sehr gut aufgestellt ist und das Nachwuchsproblem hier frühzeitig und erfolgreich angegangen worden sei. Auch Kreisbrandrat Bernhard Ziegmann freut sich über die sehr gute Jugendarbeit. Willi Keller wurde für seine Verdienste im Feuerwehrverein Burgwindheim die Ehrenmitgliedschaft verliehen. red