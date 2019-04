Wehr hatte 18 Einsätze

Kommandant Markus Fausten berichtete bei der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Jesserndorf von den 18 Einsätze im vergangenen Jahr. Brandeinsätze habe es keine gegeben, aber dreimal seien die Jesserndorfer Wehrleute zu technischen Hilfeleistungen bei einem Unfall sowie dem Beseitigen einer Ölspur und von Sturmschäden gerufen worden. Außerdem habe es sechs Sicherheitswachen gegeben. Auch zur Verkehrsabsicherung sei die Feuerwehr gebraucht worden. Insgesamt seien so 223 Stunden im Einsatz geleistet worden.

Fausten dankte allen 53 Feuerwehrleuten, 43 Männer und zehn Frauen, für ihren Einsatz. Besonders dankte er den Gerätewarten sowie allen, die sich im vergangen Jahr besonders bei Lehrgängen und in der Organisation von Übungen engagiert haben. Fausten erwähnte in seinem Bericht die Jahreshauptübung im Ort, die gemeinsam mit der Feuerwehr Weißenbrunn durchgeführt worden sei. Gemeinschaftsübungen sollen auch 2019 durchgeführt werden, hierzu werde die Gruppenaufteilung geändert, sagte der Kommandant.

Die Grundlagen schaffen

Im Hinblick auf die Beschaffung des neuen Löschfahrzeuges HLF10 appellierte Fausten, die Übungen zahlreicher zu besuchen, um die Grundlagen zu schaffen für das neue Fahrzeug. Dazu erläuterte Zweiter Kommandant Marko Hager den Sachstand zur Beschaffung des neuen Fahrzeugs. Es soll voraussichtlich im März 2020 ausgeliefert werden.

Manfred Bühler, der Vorsitzende des Feuerwehrvereins, berichtete in seiner Funktion als Jugendwart der Jugendfeuerwehr von einer Vielzahl an Aktionen im vergangenen Jahr. Vor allem die gemeinsamen Übungen mit der Hauptwehr hätten dabei im Mittelpunkt gestanden. Aktuell seien 15 Jugendliche in der Jugendfeuerwehr engagiert. red