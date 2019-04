Wehr hat eine neue Führung

Neuwahlen standen im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung bei der Freiwilligen Feuerwehr Geisfeld. Erster Vorstand Thomas Uzelino berichtete von aktuell 189 Mitgliedern (davon 43 Aktive) und blickte auf vergangene Veranstaltungen und Aktivitäten zurück. Eine davon war der traditionelle Familientag. An diesem Fest nutzte die Wehr die Chance, das neue Fahrzeug TSF-W und das Zelt zu weihen. Auch auf das jährliche Fahnenträgeressen, die Bergwanderung und die Punschparty blicke man gerne zurück.

Erster Kommandant Dietmar Einwich berichtete von einem turbulenten Jahr. Stolz sei man auf die Jugendwehr, die beim Kreisjugendleistungsmarsch in Melkendorf den 3. Platz erreicht hat und daraufhin am Bezirksleistungsmarsch in Lanzendorf teilnahm. Kassier Andreas Schmittlein berichtete über eine solide Kassenlage der Wehr.

Für 65 Jahre Treue und Verbundenheit zur Wehr wurden Andreas Karmann, für 60 Jahre Manfred Kestler und Kilian Möhrlein, für 50 Jahre Georg Lieb, für 40 Jahre Konrad Kalb und für 40 Jahre aktiven Dienst Siegfried Kunze geehrt. Als Anerkennung wurden eine Urkunde und ein Geschenkkorb überreicht.

Neu gewählt wurde als Erster Kommandant Dominik Bigge, Zweiter Kommandant ist Dietmar Einwich, Erster Vorsitzender Fabian Link, Zweiter Vorsitzender Dominik Linsner, Schriftführerin Pia Schrüfer, Kassier Thomas Linsner, Kassenprüfer Johannes Linsner und Joachim Schilling. Auch bei den Jugendwarten gab es Änderungen. Zukünftig werden Tom Kupfer und Georg Dieter weiterhin mit Christian Köhler und Johanna Einwich die Jugendwehr ausbilden. red