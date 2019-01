Wehr freut sich über Neuzugänge

Am Samstag, 2. Februar, findet um 19 Uhr die Jahresversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Eggenbach im Jugendheim statt. An alle aktiven und passiven Mitglieder sowie Freunde und Gönner der Wehr ergeht Einladung. Auf der Agenda stehen unter anderen Neuaufnahmen. Das Erscheinen aller Aktiven in Uniform ist Pflicht. Um ein pünktliches sowie möglichst vollzähliges Erscheinen wird gebeten. red