Wehr erhält Drehleiter

Der Marktgemeinderat Thurnau trifft sich zu seiner nächsten Sitzung am Montag, 18. Februar, um 19.30 Uhr im Rathaus. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Sanierungsmaßnahmen am Gemeindehaus in Limmersdorf. Weiter wird über das weitere Vorgehen bei der Sanierung der Grundschule und beim Breitbandausbau in der Gemeinde beraten. Auch die Beschaffung einer Drehleiter für die Feuerwehr Thurnau wird ein Thema sein. Weitere Punkte auf der Agenda sind die Beauftragung des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbands mit der Ermittlung des Gebührenbedarfs für die Abwasseranlage Lochautal und die Bestimmung des Wahlleiters sowie dessen Stellvertreter und die Festlegung der Wahllokale für die Europawahl im Mai. Die Zusammenkunft ist öffentlich. red