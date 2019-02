Wehr ehrt ehemalige Aktive

Bei ihrer Hauptversammlung am Sonntag im Gasthaus Punzelt hielt die Feuerwehr Rückblick auf 2018. Im Mittelpunkt standen die Ehrungen langjähriger Mitglieder.

Laut Kommandant Michael Löffler wurden 15 Übungen abgehalten. Einsatzmäßig war es ein ruhiges Jahr - mit Ausnahme eines schweren Verkehrsunfalls: Im Juli überschlug sich ein Auto am Ortseingang von Effelter, wobei dessen Fahrer lebensgefährlich verletzt wurde. Aufgrund eines Fehlers war man von der Leitstelle nicht alarmiert worden, unterstützte aber die Wehren aus Wilhelmsthal, Tschirn, Teuschnitz und Nordhalben, indem man die Straßenabsperrung vornahm.

Derzeit zähle die Wehr 26 Aktive, wobei bei einigen die Übungsbeteiligung zu wünschen übrig lasse: "Es kommen immer die Gleichen", monierte Löffler. Heuer wird das Hauptaugenmerk auf der Besichtigung der Kreisbrandinspektion am 17. Mai liegen. Eventuell will man sich dabei einer Leistungsprüfung stellen. Fünf Übungen verlegt man heuer auf einen Sonntag, um damit den Aktiven entgegenzukommen, die aufgrund von Schichtarbeit Übungstermine unter der Woche nicht wahrnehmen könnten. Timo Schmidt wurde 2018 in die aktive Wehr aufgenommen.

Da die aktive Truppe immer kleiner werde, hoffe man, eine Kinder-Feuerwehr aufziehen und Jungen und Mädchen für den Feuerwehrdienst begeistern zu können, erläuterte Vorsitzender Josef Pfadenhauer. Hierfür suche man noch Betreuer.

Bürgermeisterin Susanne Grebner lobte die Wehr, die ein großer Aktivposten im Dorfgeschehen sei. Ein großes Lob zollte KBI Hans-Ulrich Müller den aktiven Damen der Wehr.

Bei den Geehrten handelt es sich um ehemalige Aktive, die sich große Verdienste um die Wehr erworben haben. Klemens Löffler gehört ihr seit 25 Jahren an. Unter seiner Regie entstand die Festschrift zum 125-jährigen Bestehen. 40 Jahre hält Ottmar Löffler der Wehr die Treue, 50 Jahre Ludwig Punzelt. Dieser hat 25 Jahre Dienst geleistet. Nicht anwesend waren Ottmar Dressel, der für 50 Jahre Mitgliedschaft geehrt worden wäre, und Manfred Löffler, der 60 Jahre Mitglied ist. Beide haben Leistungsprüfungen bis zur Endstufe Gold-Rot abgelegt. hs