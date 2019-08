Wehmütiger Abschied vom Kaplan

Schweren Herzens verabschiedeten die Pfarrangehörigen der Pfarrei Zeyern ihren Kaplan Andreas Stahl während des Gottesdienstes am vergangenen Sonntag.

Die Kindergruppe der Pfarrei verabschiedete den Kaplan mit einem Lied und einen Strauß Sonnenblumen sowie vielen kleinen besonderen Geschenken. Oberministrant Luca Weiß bedankte sich mit einem Korb voller Süßigkeiten für die schönen Stunden, die die Minis mit ihrem Kaplan verbringen durften.

Die beiden Vorsitzenden des Pfarrgemeinderates Thomas Erhardt und der Kirchenverwaltung Stefan Fößel überreichten Kaplan Stahl einen Träger Kronacher Bieres, welches er sicherlich in seinem neuen Wirkungsbereich in Coburg sehr vermissen werde und ein Buch mit Witzen, das ihm seine neue Arbeit erleichtern soll.

Vor dem Segen bedankte sich der Kaplan bei allen und versicherte, dass er gerne noch ein bisschen länger, vielleicht die nächsten fünf bis zehn Jahre, in Zeyern geblieben wäre, aber leider sollte es nicht so sein, was auch für alle vorhersehbar war. Er betonte, wie gerne er in Zeyern war und diese Zeit nicht missen möchte.

Nach dem Gottesdienst hatte der Pfarrgemeinderat einen kleinen Stehempfang vorbereitet, bei dem den Gottesdienstbesuchern die Möglichkeit gegeben wurde, sich persönlich bei dem scheidenden Kaplan zu verabschieden. hb