Wegen Wartung keine Kleinanlieferungen

Der Zweckverband für Abfallwirtschaft in Nordwest-Oberfranken (ZAW) teilt mit, dass aufgrund erforderlicher Wartungsarbeiten im Anlieferbereich des Müllheizkraftwerks in der Zeit von Montag 12.August, bis Freitag 16.August, keine Anlieferungen, die per Hand entladen werden müssen, möglich sind. Betroffen davon sind alle Anlieferfahrzeuge, die nicht gekippt oder ausgepresst werden können. Darunter fallen zum Beispiel private und gewerbliche Anlieferer mit Pkw- und Kofferraummengen und Kleinanhängern sowie auch Anlieferungen mit Transportern, Pritschenwagen oder Kastenwagen. Der ZAW bittet um Beachtung und um Verständnis für diese zeitlich befristete Maßnahme. red