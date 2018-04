Wegen manipuliertem Pkw: Forchheimerin auf A 73 mit Drogen ertappt

Eine 26-jährige Verkehrsteilnehmer aus Forchheim wurde am Samstagnachmittag mit ihrem Pkw auf der Autobahn 73 auf dem Nachhauseweg mit Drogen erwischt. Eine Polizeistreife der Verkehrspolizeiinspektion Erlangen wurde auf Höhe der Autobahnausfahrt Erlangen-West auf das Fahrzeug aufmerksam.

Bei der anschließend durchgeführten Kontrolle konnten die Beamten feststellen, dass das Fahrwerk und die Hinterachse des Pkw manipuliert waren.



Falsche Reifen und Beleuchtung

Des Weiteren stimmten die angebrachten Reifen, samt den Felgen nicht mit den Eintragungen in der Zulassungsbescheinigung überein. Hier waren bereits Schleifspuren im Radkasten erkennbar. Zudem waren unzulässige Beleuchtungseinrichtungen verbaut. Da die Verkehrssicherheit des Pkw nicht mehr gewährleistet werden konnte, beendeten die Polizisten die Fahrt der jungen Frau.

Das Fahrzeug der 26-Jährigen wurde sichergestellt und ein Sachverständiger wird des Fahrzeug untersuchen.

Während der Kontrolle stellten die Beamten drogentypische Ausfallerscheinungen bei der 26-Jährigen fest. Ein durchgeführter Drogen-Schnelltest verlief positiv, was eine Blutentnahme zur Folge hatte.

Da die Verkehrsteilnehmerin bereits in der Vergangenheit mit einer Teilnahme am Straßenverkehr unter Einfluss von berauschenden Mitteln auffällig war, kommt auf sie unter anderem ein dreimonatiges Fahrverbot zu, meldet die Polizei.



Rauschgift auch in der Wohnung

Zudem führte die Frau noch zwei angerauchte Joints mit sich, die die Beamten sicherstellten. Bei der im Anschluss durchgeführten Wohnungsdurchsuchung konnten weitere Betäubungsmittel, sowie Rauschgiftutensilien aufgefunden werden.

Die 26-jährige wird sich wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, sowie diverser Ordnungswidrigkeiten nach der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) beziehungsweise einer Ordnungswidrigkeiten nach der Straßenverkehrs-Ordnung (StVG) verantworten müssen. pol