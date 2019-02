Grundlos wurde am Montagmorgen Feueralarm ausgelöst. Ein 67-Jähriger verbrannte Käferholz in seinem Waldstück südlich von Wolfsdorf. Da es hierbei zu einer starken Rauchentwicklung kam, informierte ein unkundiger Bürger die Integrierte Leitstelle (ILS) Coburg. Aufgrund der zunächst unklaren Situation löste die ILS Alarm für die umliegenden Feuerwehren aus. Vor Ort stellte sich jedoch heraus, dass der 67-Jährige lediglich die Überreste des Borkenkäferbefalls beseitigte, was er auch bei der Stadt Bad Staffelstein angemeldet hatte.