Wegen großer Nachfrage: "Freimaurerei am Obermain"

"Wegen Überfüllung geschlossen" hieß es im letzten Winterprogramm zum Vortrag von Thomas Schwämmlein zur "Freimaurerei am Obermain".

Viele konnten den Vortrag nicht hören, da die Synagoge in Altenkunstadt nicht genug Platz bot. Jetzt gibt es wieder einen Vortrag zu dem Thema - diesmal in Weismain.

"Diskret, aber nicht geheim"

Das Thema Freimauerei interessiert, besonders da es Freimaurerlogen in Oberfranken gibt, diese aber öffentlich kaum auftreten. "Diskret, aber nicht geheim - Freimaurerei", so lautet der Titel des Vortrages von Roger Hamisch, Meister vom Stuhl der Loge "Zur Fränkischen Krone" in Coburg.

Der Referent wird den Bogen von Vorläufern bis in unsere Tage spannen, dabei auch die "Geheimnisse" nicht auslassen. Der Vortrag beginnt um 19 Uhr am Freitag, 13. März, in der Bücherei im Kastenhof (Kirchplatz 9). Die Teilnahme ist kostenfrei, alle Heimat- und Geschichtsinteressierten sind eingeladen. Nähere Informationen gibt es unter www.chw-franken.de. red