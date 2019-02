Wegen eines Hasens in den Straßengraben

Als am späten Samstagnachmittag ein Hase den Weg einer 23 Jahre alten Golf-Fahrerin zwischen Sand und Zell am Ebersberg kreuzte, wich die Frau am Steuer dem Tier aus. Sie übersteuerte und rutschte in den Straßengraben. Da der Golf deshalb nicht mehr fahrbereit war, musste er geborgen und abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro an dem Auto der 23-Jährigen. Sowohl der Hase als auch die VW-Golf-Fahrerin blieben unverletzt.