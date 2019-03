Wegen Diebstahls ins Gefängnis

Beamte der Verkehrspolizei kontrollierten am Donnerstagabend an der Rastanlage Fränkische Schweiz Ost einen 25-jährigen Beifahrer eines Lieferwagens mit Hamburger Zulassung. Dabei stellten sie fest, dass die Staatsanwaltschaft Neuruppin schon seit längerer Zeit wegen eines Diebstahls nach ihm fahnden lässt. Da jedoch weder sein Fahrer noch der junge Mann aus Brandenburg Geld für die Kaution hatten, wurde der junge Mann festgenommen und am Freitagvormittag in die Justizvollzugsanstalt Bayreuth eingeliefert. pol