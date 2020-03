Wegen der Osterfeiertage verschiebt sich die Müllabfuhr

Die Landkreisverwaltung gibt bekannt, dass sich die Termine für die Müllabfuhr wegen der Osterfeiertage wie folgt ändern:

Karwoche

Die Tour vom Montag, 6. April, wird bereits am Samstag, 4. April, vorgefahren; die vom Dienstag, 7. April, am Montag, 6. April; die vom Mittwoch, 8. April, am Dienstag, 7. April; die vom Donnerstag, 9. April, am Mittwoch, 8. April; die vom Freitag, 10. April, am Donnerstag, 9. April.

Ostermontag

Die Tour vom Montag, 13. April, wird erst am Dienstag, 14. April, nachgeholt; die vom Dienstag, 14. April, erst am Mittwoch, 15. April; die vom Mittwoch, 15. April, am Donnerstag, 16. April; die vom Donnerstag, 16. April, am Freitag, 17. April; die vom Freitag, 17. April, am Samstag, 18. April.

Rechtzeitig bereitstellen

Da die Abfuhr bereits um 6 Uhr beginnt, wird darum gebeten, die Behälter beziehungsweise Wertstoffsäcke rechtzeitig zur Abholung bereitzustellen.

Hinweis für Trieber Bürger

Folgender Hinweis ergeht wegen der Baustelle beziehungsweise der Straßensperrung in Trieb: Da die Abholung des Abfalls am Donnerstag, 16. April, frühzeitig erfolgt, werden die Bürger in Trieb gebeten, die Behälter bereits am Vorabend, Mittwoch, 15. April, bereitzustellen. red