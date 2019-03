Wegebeleuchtung und Fallrohr beschädigt

Die Lampe auf einer Gartenmauer sowie das Dachrinnen-Fallrohr von zwei Anwesen in der Friedrich-Ebert-Straße beschädigten am Donnerstagmorgen ein oder mehrere Täter. Der Bewohner hörte gegen 2 Uhr mehrere Personen auf der Straße grölen. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion.