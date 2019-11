Wege aus der alltäglichen Erschöpfung

Das Bildungswerk der katholischen Landvolkbewegung (KLB) der Erzdiözese Bamberg lädt zusammen mit dem Bayerischen Bauernverband (BBV) am Mittwoch, 20. November, zum Bildungsnachmittag in das Pfarrheim St. Otto nach Herzogenaurach ein. Beginn ist um 13.30 Uhr, heißt es in einer Pressemitteilung der KLB.

Kraftlos, erschöpft, müde - viele kennen diesen Zustand, sei es physisch oder psychisch. Oft ist es schwierig, alleine wieder dieser Situation zu entkommen. Mit viel Humor gibt die Heilpraktikerin für Psychotherapie, Coach & Entspannungstherapeutin Carmen Voit Impulse, wie im Alltag Kraft geschöpft werden kann.

Tipps "ohne Nebenwirkungen"

Carmen Voits Tipps sind "ohne Risiken und Nebenwirkungen!" Im Anschluss an den Vortrag gibt es wieder Kaffee und Kuchen. Damit das Küchenteam besser planen kann, werden Interessierte um Anmeldung bis Freitag, 15. November, bei Marga und Peter Bucher unter Telefon 09132/4386, bei Agnes Haußner unter Telefon 09135/3935 oder bei Veronika Lunz unter Telefon 09135/8916 gebeten. red