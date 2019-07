Weg von den Drogen

"And you're never going back" - lautet der Titel eines Liedes über einen jungen Teilnehmer, den ein Casemanager im Projekt "ComeBack" eigens verfasst hat. Nicht zurückblicken in die von Crystal Meth geprägte Vergangenheit, sondern nach vorne schauen in eine Zukunft, die die Integration in den Arbeitsmarkt zum Ziel hat - darum geht es in dem Projekt "ComeBack" der Gesellschaft zur Förderung beruflicher und sozialer Integration, das von Mitteln aus dem Arbeitsmarktfonds Bayern und der Oberfrankenstiftung finanziert wird.

Erfolgreiche Arbeit

Zurückgeblickt wurde dennoch auf der Abschlussveranstaltung des Projekts im Landratsamt Bamberg und zwar auf eine sehr erfolgreiche Arbeit in den vergangenen zweieinhalb Jahren. An den fünf Standorten Bamberg, Bayreuth, Coburg, Hof und Marktredwitz unterstützen Casemanager ehemalige Drogenabhängige bei dem Wiedereinstieg in die Arbeit.

Durch intensive Unterstützung im Bewerbungsprozess, individuelles Coaching und maßgeschneiderte Arbeitserprobungen gelang es den Teilnehmern des Projekts wieder auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen.

Hilfeeinrichtungen

Wie wichtig ein großes Netzwerk an Hilfeeinrichtungen ist, unterstrich die Fachkoordinatorin Martina Raschke bei der Projektvorstellung. Für Roland Härtl-Petri, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie in Bayreuth steht fest: "Arbeit ist Nutzen für die Therapie von Crystal Meth Abhängigen." red