Weg nach oben ist sicher für die Feuerwehr

Auf der Suche nach gangbaren Lösungen ist die Feuerwehr Weißenbach-Osserich beim Bau des Feuerwehrgerätehauses und der Nebengebäude für das alljährliche Dorffest immer erfolgreich gewesen. So auch jetzt, als es darum ging, den Zugang zum Lagerraum im Dachgeschoss am Feuerwehrgerätehaus nicht nur zu erleichtern, sondern auch sicherer zu machen.

Das wurde nun nach einigen Planvarianten erreicht und an der Giebelseite zum Dorfteich ist jetzt eine Außentreppe aus Stahl angebracht worden. Die Arbeiten wurden von der Firma Metallbau Dahinten aus Neuenmarkt ausgeführt. Neben der Treppe wurde noch eine Stahltür eingebaut; das kostete insgesamt 5000 Euro. Bürgermeister Hermann Anselstetter lobte die Maßnahme: "Das ist das Markenzeichen unserer Weißenbacher Dorfgemeinschaft: Wenn sie ein Ziel haben, dann bereiten sie das auch selber vor. Ich möchte auch unserem Marktgemeinderat ein Lob aussprechen, denn er hielt einen Zuschuss von 2000 Euro für gerechtfertigt. Alles das, was bei den Festen erwirtschaftet wird, fließt in einer bestimmten Art auch wieder in die Ortsgemeinschaft auf vielfältige Weise. Ihr schaut auch selber auf euer Ortsbild. Glückwunsch, die Maßnahme ist euch wieder gelungen."