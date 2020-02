Weg mit den gefährlichen Abfällen

Am morgigen Samstag beginnt im Landkreis Bamberg die diesjährige Sammeltour für "gefährliche Abfälle". Wie gewohnt steht ein Sammelfahrzeug des vom Landkreis beauftragten Entsorgungsdienstleisters in verschiedenen Gemeinden zeitweise zur Verfügung, um "gefährliche" Abfälle entgegen zu nehmen, die nicht über die Restmülltonne entsorgt werden dürfen. Dazu gehören beispielsweise Behälter, Flaschen oder Tuben, mit den orangen Gefahrstoffsymbolen "ätzend", "gesundheitsschädlich", "reizend", "leicht entzündlich", "giftig" bzw. "sehr giftig". Auch Holzschutzmittel, Energiesparlampen, Feuerlöscher und Batterien können abgegeben werden. Bei Fragen stehen die Mitarbeiter des Fachbereichs Abfallwirtschaft unter den Rufnummern 0951/85-706 bzw. 85-708 zur Verfügung.

Gesammlt wird morgen in Kemmern (Wendeplatz in der Straße "Langäcker", 8.30 - 9:30 Uhr), Breitengüßbach (Parkplatz am Tennisheim, Schulstraße, 9.45 - 10.45 Uhr), Rattelsdorf (Parkplatz an der Mehrzweckhalle, 11 - 12 Uhr), Zapfendorf (Parkplatz am Schwimmbad, 12.30 - 13.30 Uhr) und in Scheßlitz (Parkplatz am alten Bahnhof, 14 - 15.30 Uhr). red