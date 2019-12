Weg in die Suchtberatung

Die Veranstaltung "Eine Lesung aus einem Buch, das ich vielleicht irgendwann schreiben werde" findet am Montag, 23. Dezember, statt. Michael Roth, Gründer, Vorstand und Suchttherapeut der Psychosozialen Beratungsstelle ZenSIS in Frankfurt, liest aus Texten und Aufzeichnungen seiner Kindheit und Jugend in Coburg. Dabei wird es einer Mitteilung zufolge um Entstehung und Verlauf seiner Alkoholabhängigkeit, seinen Kampf und seine Kapitulation gehen. Beginn ist um 19 Uhr im kleinen Saal des "Münchner Hofbräu". Der Eintritt ist frei. red