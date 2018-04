Seit vielen Jahren veranstaltet die Pfarreiengemeinschaft "Heilig-Geist" Rauhenebrach im April den "Weg der Liebe - Weg des Friedens". In diesem Jahr findet der Besinnungsweg, der durch alle 15 Dörfer der Pfarreiengemeinschaft führt, am Samstag, 14. April, statt, teilt das Pfarramt Untersteinbach mit. Die Gruppe startet frühmorgens um 5 Uhr in der Turmkapelle in Untersteinbach. Nach einem kurzen Impuls zieht die Wandergruppe los. Die Strecke geht nach Wustviel, Geusfeld, Neudorf, Koppenwind und Kehlingsdorf. Dort findet eine Frühstückspause im Gasthaus Giehl statt.

Gestärkt gehen die Teilnehmer weiter nach Theinheim, Falsbrunn, Prölsdorf, Schindelsee, Spielhof und Fürnbach. Im Gemeinschaftshaus Fürnbach gibt es dann ein Mittagessen.

Am Nachmittag führt der Weg durch den Wald nach Fabrikschleichach und weiter nach Karbach, Obersteinbach und schließlich zurück nach Untersteinbach zur Turmkapelle, wo mit Gebet und Gesang der Besinnungsweg endet.

Auf dem Weg gibt es in jeder der 15 Kirchen der Pfarreiengemeinschaft einen kleinen Impuls. Die Strecke beträgt ungefähr 42 Kilometer. Die Teilnehmer können sich jederzeit in den verschiedenen Orten ein- bzw. ausklinken. Die Uhrzeiten, wann die Gruppe an welchem Ort ist, können im Pfarrblatt der Pfarreiengemeinschaft nachgelesen oder telefonisch im Pfarrbüro unter der Rufnummer 09554/225 oder bei Maria Weber, Telefonnummer 09554/307, erfragt werden.

Alle Interessierten sind eingeladen, mitzulaufen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. So können auch noch "Kurzentschlossene" dazukommen. red