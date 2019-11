Wefa-Absolventen legen den Grundstein für ihre berufliche Zukunft

Im festlich geschmückten Speisesaal der Wefa 2 konnte Zweigstellenleiter Steffen Och viele Verwandte sowie natürlich die "Hauptpersonen des Tages" zum "wohl schönsten Termin im Jahr" willkommen heißen. Den Absolventen Anna Hasenbank, Maria Fleischmann, Natalie Zang, Babette Linkenheil, Angelina Bauriedl, Felix Fahrner, Nico Fischer, Alexander Ewald, Julian Zipfel und Michael Schirmer gratulierte er zu ihrem Abschluss der beruflichen Bildung, mit der sie wichtige berufliche und soziale Kompetenzen für ihr weiteres Arbeitsleben erworben hätten.

"Heute endet für euch ein wichtiger Abschnitt in der Wefa, in eurem Berufsleben und auch in eurem kompletten Leben", unterstrich der Zweigstellenleiter. In den vergangenen zwei Jahren und drei Monaten hätten die junge, Leute viel gearbeitet, gelernt und Praktika in unterschiedlichen Berufsbereichen absolviert. Dabei durften sie sich auch an einem bunten Programm mit vielen Ausflügen und Projekten erfreuen. Nunmehr habe jeder seinen Platz in den verschiedenen Arbeitsgruppen gefunden, in denen sie sich hoffentlich wohlfühlten.

Ihnen allen wünschte er dabei viel Kraft, Glück und Geduld. Dem gesamten Team des Berufsbildungsbereichs mit allen Gruppenleitern, Mitarbeitern und Beschäftigen zollte er größte Anerkennung für deren Engagement.

"Ihr seid jetzt vollwertige Mitarbeiter und Kollegen", freute sich der Geschäftsführer der Wefa GmbH, Franz Schön, mit den Absolventen. Gute Mitarbeiter wie sie, auf die man sich stets verlassen könne, seien maßgeblich für die gute Entwicklung des Wefa-Standorts Kronach mitverantwortlich.

"Die zwei Jahre sind unendlich schnell vorbeigegangen", bekundete Heike Römmling vom Begleitenden Dienst der Wefa 2. Zusammen habe man Herausforderungen gemeistert, Wünsche realisiert, Ziele erreicht; jeder auf seine ganz eigene Art und Weise. Bei aller Unterschiedlichkeit habe es am Ende aber immer gepasst.

Während dieser Zeit habe man den jungen Leuten nicht nur Handwerkszeug im beruflichen Bereich mitgegeben, sondern auch im sozialen. Auch für ihre Eltern habe es sich um eine intensive und fordernde Zeit - insbesondere des Loslassens - gehandelt. Sozialpädagogin Heike Römmling war es auch, die den Absolventen mit vielen liebevollen, persönlichen Worten ihre bundeseinheitlichen Zertifikate überreichte.

Diese durften sich nicht nur über ihre Abschlusszertifikate freuen, sondern auch über individuelle Geschenke, die sie aus Händen der Ehrengäste, der jeweiligen Gruppenleiter und BBBler sowie vom Werkstattsrats-Vorsitzenden Martin Engelhardt erhielten. Bei der Feierstunde wurden auch viele Bilder und lustige Schnappschüsse aus den vergangenen beiden Jahren in einer mit Musik untermalten Präsentation gezeigt. Stimmungsvoll umrahmt wurde der Festakt durch Liedbeiträge von Conny Forkel, die sich selbst auf der Gitarre begleitete. hs