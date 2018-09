Weckruf für Klimaschutz

Der Verein "Energiewende ER(H)langen e.V." lädt am Samstag, 8. September, um 11.30 Uhr auf den Schlossplatz zur Aktion "Rise for Climate" ein. An diesem Tag werden Demos, Kundgebungen, Diskussionen und kreativen Aktionen in Städten auf der ganzen Welt stattfinden, um einen Weckruf für mehr Klimaschutz zu senden. Auch in Erlangen werden sich Bürger mit Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft zusammenfinden. Nach kurzen Ansprachen von Vertretern des Aktionsbündnisses werden alle Anwesenden ihre Unterschrift unter ein großes Banner vor dem Erlanger Schloss setzen.

Zum Abschluss der Veranstaltung gegen 12.15 Uhr findet eine Fotoaktion statt. red