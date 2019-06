Wechsel verschoben

Die Neuwahlen des Vorstands des Kronacher Kunstvereins erfolgen in Etappen. Der Verein steht vor einem Umbruch.

In der Jahreshauptversammlung des Kronacher Kunstvereins am vergangenen Dienstagabend waren die Neuwahlen des Vorstands vorgesehen. Dazu kam es aber nur teilweise. Der Vorsitzende Karol J. Hurec hatte angekündigt, für das Amt nach langen Jahren intensiven Engagements nicht weiter zur Verfügung zu stehen. "Der Vorsitzende muss keine Homepage pflegen, er muss keine Künstler betreuen, er muss keine Ausstellungen aufbauen, er muss keine Flyer erstellen, er muss keine Reden halten, er muss nicht in die Ausstellungen einführen", führte er aus. Alle Aufgaben könne man delegieren. Auch bestünde die Möglichkeit, den Vorsitz durch eine Doppelspitze bestreiten zu lassen. "Wer würde es machen?", fragte er die anwesenden Vereinsmitglieder. Diese klare Frage blieb auch am Ende des Abends noch unbeantwortet. Der Generationswechsel an der Spitze des Kunstvereins stellt sich nicht als leichte Geburt dar.

Auch der geschäftsführende Vorstand Willi Karl kündigte seinen Rückzug an. "Ich mache das seit 40 Jahren", sagte der 71-Jährige. "Noch bis Ende 2020, aber im Februar 2021 ist definitiv Schluss."

Lucia Scheid-Nam plädierte für einen Verbleib der beiden in ihren Ämtern und bot ihre Unterstützung bei der Bewältigung der Aufgaben an. Im Laufe der Diskussion signalisierten weitere Mitglieder ihre Bereitschaft, Aufgaben innerhalb eines Teams wahrzunehmen. Die beiden Vorsitzenden hätten ihre Lebensenergie in den Verein gesteckt, sagte Andrea Partheymüller-Gerber. Und Ingrid Oswald bekräftigte: "Euren perfekten KKV kann kein anderer so fortführen."

Als Ergebnis des Gedankenaustausches wurde festgelegt, dass die Neuwahl der Vorsitzenden am 1. Oktober 2019 stattfindet. Bis dahin wird unter den Mitgliedern und den ausstellenden Künstlern der Jahresausstellung für eine Mitarbeit im Team geworben. Auch die Jury, die für die Künstlerauswahl zuständig ist, soll neu zusammengestellt werden.

Wiedergewählt wurden Ingrid Oswald als Schatzmeisterin, Jürgen Keilhauer als Schriftführer sowie Michael Krause und Wieland Beierkuhnlein als Kassenprüfer.

In der Rückschau berichtete Karol J. Hurec von acht Ausstellungen im Jahr 2018. Im laufenden Jahr werde es sieben Ausstellungen geben und 2020 werde man sich auf sechs konzentrieren. Statt vier Wochen werden die Kunstwerke dann fünf Wochen gezeigt.

Bis einschließlich Januar 2021 steht das Ausstellungsprogramm bereits fest. njm