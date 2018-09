Wechsel in der Klinik-Geschäftsführung

Ab dem 1. Oktober wird es einen Wechsel in der Geschäftsführung der Helios St.-Elisabeth-Krankenhaus Bad Kissingen GmbH geben. Dr. Peter Hermeling löst Daniel Amrein als Klinikgeschäftsführer ab, teilte die Klinik mit. Dieser bleibt aber der Helios Kliniken Gruppe treu und wechselt in die Geschäftsführung der Helios Klinik im thüringischen Meiningen.

"Herr Amrein hat in den zurückliegenden Monaten die beiden Standorte konsequent weiterentwickelt und wichtige Akzente gesetzt, nicht zuletzt mit der Eröffnung der Geriatrie in Hammelburg sowie den baulich-organisatorischen Maßnahmen in den Bereichen Notaufnahme und Sozialdienst. Für sein Engagement danke ich Herrn Amrein sehr", sagt Helios Regionalgeschäftsführer Marcus Sommer, in der Mitteilung.

"Der Wechsel zum Helios Klinikum Meiningen bietet für mich einerseits eine große Chance und Herausforderung, mich persönlich und beruflich weiterzuentwickeln. Andererseits tut es auch weh, Bad Kissingen und Hammelburg zu verlassen, da wir in den letzten Monaten gemeinsam mit meinen Kollegen in der Klinikleitung, den Chefärzten und weiteren Führungskräften viele positive Veränderungen auf einen guten Weg gebracht haben", so Amrein.

Der 37-jährige Dr. Hermeling ist derzeit Klinikgeschäftsführer der Helios Klinik Wittingen. Zuvor hat der gebürtige Nürnberger und Diplom-Ökonom bzw. Doktor der Medizinwissenschaften umfangreiche Erfahrung im Krankenhausmanagement an einem großen Klinikverbund in Schleswig-Holstein gesammelt. "Ich freue mich, dass ich Herrn Dr. Peter Hermeling als Klinikgeschäftsführer für die beiden Kliniken in Bad Kissingen und Hammelburg gewinnen konnte. Ich wünsche ihm in Bad Kissingen und Hammelburg einen guten Start und viel Erfolg", sagt Marcus Sommer. Der bisherige und der neue Geschäftsführer haben in Klinikkonferenzen die Mitarbeiter in Bad Kissingen und Hammelburg informiert. red