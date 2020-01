Wechsel aufs Gymnasium?

Das Gymnasium Herzogenaurach wird auch im Schuljahr 2020/21 eine Einführungsklasse einrichten. Diese Einführungsklasse will geeignete Absolventen der Real- und Wirtschaftsschule oder einer freiwilligen 10. Klasse Hauptschule nach ihrem erfolgreich abgelegten mittleren Bildungsabschluss für den Übertritt ins Gymnasium qualifizieren und sie in einem insgesamt dreijährigen Ausbildungsgang zur allgemeinen Hochschulreife führen. Voraussetzung für eine Aufnahme ist, dass der erfolgreiche Besuch der Oberstufe und das Bestehen der Abiturprüfung erwartet werden kann. Für Schüler und deren Eltern findet hierzu eine Informationsveranstaltung am Donnerstag, 20. Februar, um 19 Uhr im Mehrzweckraum I (A011) des Gymnasiums statt. red