Wechsel an FOSBOS

Studiendirektor Christian Dahl ist der neue Ständige Stellvertreter des Schulleiters an der Beruflichen Oberschule Bad Neustadt. Das Kultusministerium übertrug ihm diese Funktion zum Schulhalbjahr, nachdem der langjährige Stellvertreter, Studiendirektor Wolf-Dieter Möller, in den Ruhestand verabschiedet worden war. Nach seinem Abitur und dem sich anschließenden Zivildienst absolvierte Christian Dahl eine Ausbildung zum Krankenpfleger, bevor er 1991 das Studium für das Lehramt an Gymnasien in der Fächerkombination Deutsch und Geschichte an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg aufnahm.

Nach dem Referendariat unterrichtete er zunächst am Gymnasium Herzogenaurach, am Sigmund-Schuckert-Gymnasium in Nürnberg sowie an der Berufsschule in Herzogenaurach. Im Jahr 2002 wechselte Christian Dahl an die FOSBOS nach Bad Neustadt. Schon früh wurde er neben seinen unterrichtlichen Verpflichtungen mit organisatorischen Aufgaben betraut und in Entscheidungen der Schulleitung mit einbezogen.

Mit der Übernahme der Aufgaben eines Mitarbeiters in der Schulleitung wurde er im Jahr 2009 zunächst kommissarisch und im Jahr 2013 offiziell betraut. red