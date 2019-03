Wechsel an der Spitze

Die Kreisversammlung der Europa-Union findet am Samstag, 30. März, um 15 Uhr im Europa-Zentrum in Hausen statt. Auf der Tagesordnung steht neben den Vereinsregularien die Neuwahl des 1.Vorsitzenden, da Dr. Michael Peter nach langjähriger Amtszeit nicht mehr zur Wahl antritt. Außerdem werden die Vorstandsmitglieder und Delegierten zur Bezirks- und Landesversammlung gewählt. Es erfolgt auch die Ehrung langjähriger Mitglieder. Der Vorsitzende Dr.Michael Peter und der Schatzmeister Dr. Andreas Rug geben ihre ausführlichen Geschäftsberichte. Ein gemütliches Beisammensein schließt sich an. sek